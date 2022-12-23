MÜSİAD Kırşehir Şubesinden asgari ücret değerlendirmesi

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KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, asgari ücret artışının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Öz, yazılı açıklamasında, 2023 yılına ilişkin yeni asgari ücretin, başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere ekonominin bütün aktörleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Açıklanan asgari ücretin fırsatçılar tarafından orantısız ve fahiş olarak etiketlere, kiralara yansıtılmasını önlemeye yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ediyoruz. Zor şartlarda üretim yapan işverenlerimizin çalışanlarından kısarak değil, üretimi arttırarak açıklarını kapatması ve iş kaybına neden olmaması oldukça önemlidir. Sanayi, tarım gibi sektörel bazda asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının, ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulamasının değerlendirilmesi gerektiğini de yineliyoruz."

Kırşehir'de çalıştıracak iş gücü problemi yaşamaya devam ettiklerini aktaran Öz, "Dinamik bir ticari döngüye sahip Kırşehir özelinde baktığımızda işsizlik sorunu yerine çalıştıracak iş gücü problemi ile karşı karşıyayız. Doğru ücretlendirme ile sektörün problemlerini çözebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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