KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ödül aldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından hayata geçirilen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yazılımı, Verimlilik Proje İkincilik Ödülü aldı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Aydın'da gerçekleştirildi.

Törende, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile Verimlilik Proje İkincilik Ödülü aldı.

Ödülü KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, kalite çalışmalarıyla çok önemli başarılara imza atan bir yükseköğretim kurumu olduklarını belirterek, Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yazılımını Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Karakaya, yazılımın süreç yönetimi, performans yönetimi, paydaş ilişkileri ve risk yönetimi gibi önemli kriterleri karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydetti.





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