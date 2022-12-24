Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kırşehir'e gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı.



Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Kırşehir Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, Cacabey Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Kılıçlı Köprüsü üzerinde toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün 103 yıl önce kentte karşılandığı Gazi Parkı'nın bulunduğu alana kadar yürüdü.



Davul zurna eşliğindeki yürüyüşe, vatandaşlar da balkonlarından alkışlarıyla destek verdi. Gazi Parkı'nda zeybek ve Kırşehir yöresi halk oyunları gösterisi sunuldu, Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile "Kırşehirli Gençlerin Atatürk'e Cevabı" okundu.

Ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan Vali Buhara, Atatürk'ün Kırşehir'e teşriflerinin 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Zor şartlar altında ve imkanların kısıtlı olduğu bir dönemde Atatürk'ün Sivas'tan çıkarak Ankara'ya kadar devam eden yolculuğunun yaklaşık 5 gününün Kırşehir'de geçtiğini anımsatan Buhara, "Bu süreçte gerek Mucur'da gerek Kırşehir'de gerekse Kaman'da Kırşehirliler kendisine yakışanı yaparak Atatürk'ü en güzel şekilde karşılamıştır. Kırşehirliler yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla bir bütün olarak kendisini coşkuyla ve heyecanla karşılayarak, destek veriyorlar." dedi.

Uçar da Kırşehirlilerin soğuk kış gününde birlik beraberlik ruhuyla, o günlerin zor şartlarında büyük bir kararlılık göstererek Atatürk'e destek olduklarını anımsatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Şiirlerin okunduğu programda, tarih öğretmeni Temel Recai Yağmur, "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi ve Kırşehir'in Milli Mücadele'ye Katkısı" konulu konferans verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.