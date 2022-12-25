MHP'nin "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programı Kırşehir'den başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - MHP'nin "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı programı Kırşehir'den başlatıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç ve Pelin Yılık, milletvekilleri, Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve partililerle "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programını başlattı.

MHP Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden genel başkan yardımcıları ve beraberindekiler, daha sonra Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okudu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yaşar Yıldırım, "Adım Adım 2023" programı kapsamında bölge, il, ilçe ve köy toplantıları gerçekleştirdiklerini, "Komşum nasılsın?" temasıyla bir program uyguladıklarını ifade etti.

"Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programını Ahiler diyarı Kırşehir'den başlattıklarını belirten Yıldırım, "Açık olan iş yerlerimizi gezeceğiz, dertlerini dinleyeceğiz, bereketli günler dileyeceğiz." dedi.

Esnafın çoğunluğunun Ahilik prensiplerine uyduğunu ancak bazılarının ise fırsatçılık yapmaya çalıştığını dile getiren Yıldırım, "Esnafımızın bir çoğu Ahilik prensiplerine uyuyor. Bazı istisnalar da var. Her fırsatta fırsatçılık yapan ve benzeri şekilde, hak etmediği halde 'Asgari ücrete zam geldi, biz de zam koyalım.' diyenleri de görüyoruz. Buradan herkesi, bütün esnafımızı Ahilik geleneklerine, göreneklerine ve temel prensiplerine uymaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Altılı masanın aday belirleme süreci

Bir gazetecinin, "Altılı masanın aday belirleme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Yıldırım, altılı masadakilerin alttan birbirlerine tekme atıp üstte birbirlerine güldüklerini iddia etti.

Altılı masadakilerin birbirleriyle ciddi mücadele içinde olduklarını ileri süren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Herhangi bir aday üzerinde müttefik kalırlar mı bilmiyoruz. Her kim aday olursa olsun bizim adayımız net, kararımız belli. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğiz. Allah'ın izniyle bundan kimsenin endişesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak parlamentodaki anayasa değişikliğini yapacak sayıya ulaşacağız."

Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, daha sonra üç gruba ayrılarak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.