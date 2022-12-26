Kırşehir'de "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi" konulu söyleşi düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi" konulu söyleşi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Söyleşiye yazar İsmail Tokalak ve Kırşehir Abdulkadir Özcan İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur konuşmacı olarak katıldı.

Tokalak ve Yağmur, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kırşehir Belediye Başkanvekili Osman Uçar da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 103. yıl dönümünde kent halkının ulusal kurtuluş mücadelesi yıllarında üstlendiği sorumluluğu ve o günlerde yaşananların yeniden hatırlatılması amacıyla böyle bir söyleşiyi düzenlediklerini ifade etti.

Söyleşinin sonunda, Abdulkadir Özcan İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur tarafından yazılan ve Kırşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen "Mustafa Kemal Atatürk ve Kırşehir" adlı kitap ücretsiz dağıtıldı.



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