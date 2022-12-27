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Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 6 bin 148 genç ağırlandı

AA

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 6 bin 148 genç ağırlandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden gelen 6 bin 148 genç, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Ahi Evren Gençlik Kampı'nda bu yıl "ramazan", "YKS", "anne-çocuk" ve "yeşil beceriler" temalı ulusal kamp programları düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 6 bin 148 genç, 28 kamp döneminde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından giderleri karşılanan ücretsiz doğa kamplarına katılan 16-25 yaş arası gençler, gezi, müzik, tiyatro, ip ve macera parkurları, kano, dağ bisikleti ve okçuluk gibi farklı sportif etkinlikler yaptı.

Gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, bedensel gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kamplarda gençlere öz güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda da destek sağlandı.

Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 2023 yılında 10 bin 258 kişinin misafir edilmesi planlanıyor.

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