Kırşehir'de, "Mustafa Kemal Atatürk ve Kırşehir" kitabı yayımlandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin tarihine ışık tutacak "Mustafa Kemal Atatürk ve Kırşehir" adlı kitabın yayımlandığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kitabın Kırşehir Abdulkadir Özcan İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur tarafından yazıldığını ifade etti.

Kitabın basımını belediyenin gerçekleştirdiğini belirten Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 103. yılında da okurlarla buluştuğunu aktardı.

Kentin kurtuluş savaşı yıllarında Atatük ve arkadaşlarına verdiği desteğin kitapta yer aldığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kutlu mücadele sürecine dahil olan ilimiz Kırşehir'in, yine Kırşehir'de bugün tarih öğretmenliği yapan sayın Recai Yağmur tarafından tarihsel belgeler ve tanıklar ışığında kaleme alınması hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin Kırşehirliler için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması noktasında Kırşehir Belediyesi olarak basımını gerçekleştirdiğimiz bu kitabın iyi okunması ve anlaşılması dileklerimle, saygılarımı sunarım."





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