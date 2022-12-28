Kırşehir Valisi Buhara üreticilerle buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ticaret Borsasında hayvan üreticileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Buhara, yeniden göreve seçilen Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz ve yönetimini tebrik ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Yavuz'dan hayvancılık sektörüne ilişkin bilgi alan Vali Buhara, kentte hayvancılığın geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalara değerlendirdi.

Ziyaretin ardından Vali Buhara ve Başkan Yavuz, çevre düzenlemesi yapılan Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı alanında incelemede bulundu.

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