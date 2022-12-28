MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Şener'den Kırşehir'e ziyaret

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KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Kırşehir'de okullarda inceleme yaparak öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ile Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Şener, kentte bulunan pansiyonlu okullar ile taşımalı eğitim okullarının ekmek ihtiyacının karşılanması amacıyla Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan ekmek fırınlarındaki üretimi yerinde inceledi.

Ardından, Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Şener, bazı öğrencilere de tablet bilgisayar hediye etti.

Alpaslan, kenti ziyaretleri ve öğrencilere tablet desteği için Şener'e teşekkürlerini iletti.

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