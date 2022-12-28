Kırşehir Müftülüğünce umre yolcularına seminer verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile kutsal topraklara gideceklere seminer verildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, seminere 100 vatandaş katıldı.

Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde İl Müftüsü Mehmet Yaman, umrenin hikmeti ve anlamı konularında slayt eşliğinde bilgi verdi.

Yaman, "Kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz, Rabbim ibadetlerinizi makbul eylesin. Allah, kutsal beldelerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Yaptığınız amelleri bozacak veya sevabını azaltacak bir duruma fırsat vermemek için umre ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışalım. İl Müftülüğümüzce bu seminerin faydalı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yolculuğa çıkmadan önceki hazırlıklar, umredeki sembollerin anlamı, umre ibadetinin gereğiyle bir arada yaşama bilinci, Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine-i Münevvere'deki ziyaret yerleri hakkında bilgi de verildi.

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