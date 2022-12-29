GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu şüpheliler A.E.A.S, F.D.D.Q, A.J.M.M. ve Z.T.A.A. yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, zanlıların Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları döneme ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden A.J.M.M, savcılıkça sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler A.E.A.S, F.D.D.Q, ve Z.T.A.A. ise savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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