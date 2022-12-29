Kırşehir Valisi Buhara AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Buhara, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçen Buhara, çevre-yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafına oy verdi.

Vali Buhara, farklı kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının artık Türkiye'de geleneksel hale geldiğini vurgulayan Buhara, "Her kategorideki fotoğrafları seçtik. İnşallah güzel bir seçim yapmışsızdır diye ümit ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



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