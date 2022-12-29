Vali Buhara öğrencileri ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, okulun uygulama dersliklerini gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda verilen eğitim ile ilgili bilgi alan Vali Buhara, öğrenciler arasında düzenlenen "Gönül Dağı Şefleri Yarışıyor" adlı yarışmada oylama yaptı.

Yarışmanın kazananının olmadığını, tüm öğrencilerin galip çıktığını vurgulayan Buhara, şöyle devam etti:

"Birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar ortaya koyan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimize güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimizin nitelikli, becerikli ve kalifiye eleman yetiştiren bu okuldaki eğitimini tamamladıktan sonra çok iyi yerlerde yöresel yemekler açısından zengin olan ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Geleceğin şefleri olarak gördüğümüz öğrencilerimizin yolları açık olsun."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.