KAEÜ Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı.

Karakaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Karakaya, çevre ve yaşamda ise Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı" karesine oy kullandı.

Anadolu Ajansının her yıl önemli olay ve konuların fotoğraflarını ölümsüzleştirdiğini belirten Rektör Karakaya, "Bu da muhabir ve foto muhabirlerinin büyük bir emeğiyle olmaktadır. Ülkemizin bir anlamda görsel tarihinin tuttuğunun bir resmidir bu çalışma. Biz de bunları oylayarak ülkemiz adına yıl içinde öne çıkan fotoğrafları belirlemiş oluyoruz. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.