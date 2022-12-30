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Kırşehir'de yaban hayvanlarına barınma ve beslenme desteği sağlandı

AA

Kırşehir'de yaban hayvanlarına barınma ve beslenme desteği sağlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle yaban ve sahipsiz hayvanlara barınma ve beslenme desteği verildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri, hayırsever desteğiyle kentin farklı noktalarına sahipsiz hayvanlar için barınaklar bırakarak açık alanlara beslenme malzemeleri koydu.

Ekipler, başka bir hayırsever tarafından yaptırılan 50 ahşap kuş yuvasını da farklı yerlerde ağaçlara astı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sahipsiz ve yaban hayvanlarının korunması, barınması, beslenmesi ve tedavileri noktasında çalışma yaptıklarını belirtti.

Hayırsever ve hayvanseverlerin de bu çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle kış aylarında kuşlar için açık alanlara buğday gibi yiyecekler bırakırken, hayvan mama kutularına da mama bırakarak soğuk kış günlerinde destek oluyoruz. Doğal yaşama ve sahipsiz hayvanlara karşı özellikle zor hava koşullarında barınma ve beslenme desteğine devam edeceğiz. Bu konuda duyarlı hemşehrilerimizi de destek olamaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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