Kırşehir'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Başkanı Seher Ünsal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karakaya ve Ünsal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Milletvekili Kendirli, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal da spor kategorisinde Aytaş Ünal'ın "Merve'nin servisi", haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre ve yaşamda ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karelerini seçti.



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