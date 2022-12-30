Kaman'da muhtardan öğrencilere yeni yıl hediyesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde muhtar, yeni yıl öncesi anasınıfı öğrencilerini hediye vererek sevindirdi.
Ziyarettepe Mahallesi muhtarı Yalçın Ocak, mahallenin tek okulu olan Alparslan İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.
Ana sınıfı öğrencilerine yeni yıl öncesi oyuncak ve kitaptan oluşan hediye paketi veren Ocak, öğrencileri sevindirdi.
Ocak, okul idareci ve öğretmenlerine de çeşitli hediyeler takdim etti.
Okul müdürü Ferhat Çelik, öğrencileri sevindirdiği için muhtar Yalçın Ocak'a teşekkür etti.