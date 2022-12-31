MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz, 2022 faaliyetlerini değerlendirdi

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KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, geçen yıl kentte yatırımların artırılması, mevcut potansiyellerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, daha fazla üretim ve istihdam sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Öz, yazılı açıklamasında, MÜSİAD'ın özünde bir Anadolu harekete olduğunu, refah ve gelir seviyesini Anadolu'da da yükseltmeyi amaçlayarak, Kırşehir'de ikisi bitmiş faaliyet arifesinde üçü de inşaat halinde devam etmekte olan 5 fabrika yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesi ve büyümesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak, devlet büyükleriyle paylaştıklarını aktaran Öz, ticari faaliyetlerin yanı sıra kentin gelişmesi ve sosyalleşmesi anlamında sosyal faaliyetler de yaptıklarını vurguladı.

Öz, şunları kaydetti:

"Başarılı iş adamı hemşerilerimizle bir araya gelerek, iş insanlarına yeni ufuklar oluşturmalarını sağladık. Dost meclisi toplantılarımızda davet ettiğimiz misafirlerle üyelerimizin ticari faaliyetlerinin gelişmesine ek olarak erdem ve ticari ahlaka yönelik eğitim ve söyleşiler gerçekleştirdik. 'Zimem defteri' geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipleri için bazı dönemler gıda desteğinde bulunmaktayız. Yaz ayında İl Müftülüğü ile protokol imzalayıp başlattığımız 'Cami hamiliği' projemiz ile camilere gelen evlatlarımıza birçok iş insanımızın destekleriyle hediyeler aldık, mutluluklarına öncülük ettik. Kırşehir MÜSİAD olarak şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

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