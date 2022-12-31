Kırşehir Valisi Buhara yeni yıl mesajı yayımladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Buhara, mesajında, Kırşehirlilerin yeni yılını gönülden tebrik ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı yeni bir yıla girdiklerini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:



"2023 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılda da bugüne kadar olduğu gibi 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' düsturuyla, ilimizin her alanda kalkınmasını esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Ahi kentimize tüm dinamikleriyle birlikte el ele, omuz omuza vererek, insanımızın refahı ve huzuru için hizmet etmeye devam edeceğiz. Dostluk, kardeşlik ve dayanışmamızın artarak sürmesini diliyorum. Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, milletimizin ve Kırşehirli hemşerilerimin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum."

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