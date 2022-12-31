Kırşehir'de yeni yıl mesajları

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Kendirli, son 20 yılda her alanda yapılan yatırımlar, hizmetler ve mevzuat çalışmalarıyla sağlam bir altyapı temeline ülkenin kavuşturularak "Türkiye Yüzyılı"na hazırlandığını anımsattı.

2023 yılında da vatandaşların ve tüm insanlığın refahı, huzuru, kalkınması için çalışacaklarını vurgulayan Kendirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzyılın işini 20 yıla sığdıran bir Türkiye inşa ederken, asırlık problemleri, ülkemizin ayağına pranga olan meseleleri ve sorunları da birbiri ardına çözüme kavuşturduk. Her alanda ortaya koyduğumuz üstün performansla ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili İlhan da 2023 yılının dünyada savaşların, insanlık dışı olayların yaşanmadığı, tüm toplumların barış ve dayanışma içinde olduğu aydınlık ve umut dolu günlerin yaşanacağı bir yıl olmasını temenni ederek, "Yaklaşan seçim sonrasında siyasi dengelerde yaşanacak olan olumlu ve ezber bozan değişimlerin kendini göstereceğine, ülkemiz için son derece önemli olan bu durumun toplumumuz adına aydınlık güzel günleri getireceğine ve hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, saygı ve hoşgörü bilincinin yüksek olacağı yarınlara doğru yol alınacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal ise 2023 yılına daha güçlü, inançlı, azimli, kararlı şekilde girildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren işçimizi, memurumuzu hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Şehrimizi ve ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 2023 yılında da 'Aşkınan çalışan yorulmaz' anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

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