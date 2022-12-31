Kırşehir'de yeni yıl mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de yeni yıl mesajları

AA

Kırşehir'de yeni yıl mesajları

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Kendirli, son 20 yılda her alanda yapılan yatırımlar, hizmetler ve mevzuat çalışmalarıyla sağlam bir altyapı temeline ülkenin kavuşturularak "Türkiye Yüzyılı"na hazırlandığını anımsattı.

2023 yılında da vatandaşların ve tüm insanlığın refahı, huzuru, kalkınması için çalışacaklarını vurgulayan Kendirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzyılın işini 20 yıla sığdıran bir Türkiye inşa ederken, asırlık problemleri, ülkemizin ayağına pranga olan meseleleri ve sorunları da birbiri ardına çözüme kavuşturduk. Her alanda ortaya koyduğumuz üstün performansla ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili İlhan da 2023 yılının dünyada savaşların, insanlık dışı olayların yaşanmadığı, tüm toplumların barış ve dayanışma içinde olduğu aydınlık ve umut dolu günlerin yaşanacağı bir yıl olmasını temenni ederek, "Yaklaşan seçim sonrasında siyasi dengelerde yaşanacak olan olumlu ve ezber bozan değişimlerin kendini göstereceğine, ülkemiz için son derece önemli olan bu durumun toplumumuz adına aydınlık güzel günleri getireceğine ve hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, saygı ve hoşgörü bilincinin yüksek olacağı yarınlara doğru yol alınacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal ise 2023 yılına daha güçlü, inançlı, azimli, kararlı şekilde girildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren işçimizi, memurumuzu hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Şehrimizi ve ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 2023 yılında da 'Aşkınan çalışan yorulmaz' anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Valisi Buhara yeni yıl mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi Buhara yeni yıl mesajı yayımladı
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz, 2022 faaliyetlerini değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz, 2022 faaliyetlerini ...
Kaman'da muhtardan öğrencilere yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Kaman'da muhtardan öğrencilere yeni yıl hediyesi
Kırşehir'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması ...
Kırşehir'de yaban hayvanlarına barınma ve beslenme desteği sağlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yaban hayvanlarına barınma ve beslenme ...
KAEÜ Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER KAEÜ Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Vali Buhara öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Buhara öğrencileri ziyaret etti
Kırşehir Valisi Buhara AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi Buhara AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli ...
Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.