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Kırşehir'de 3 bin paket yerli sebze ve meyve tohumu dağıtıldı

AA

Kırşehir'de 3 bin paket yerli sebze ve meyve tohumu dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, organik tarımın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 3 bin paket yerli sebze ve meyve tohumu dağıttıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında organik tarımın geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kentin iklim ve toprak koşullarına uygun sebze ve meyve tohumlarına yöneldiklerini anlatan Ekicioğlu, ata tohumu kullanarak 3 bin paket biber, domates, renkli mısır, kavun, karışık balkabağı, sarı armut, çeri ve Kırkağaç kavunu tohumu yetiştirildiğini aktardı.

Bu tohumların belediye önünde paketler halinde vatandaşlara dağıtıldığını belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden beri yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Amacımız, üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa etmek. Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle ve tohumlarla buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli tohum ve fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum."

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