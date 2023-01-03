Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Emre Demirci seçildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Meclis salonunda yapılan seçimde Emre Demirci ve Hüseyin Güven aday oldu. Üyelerin yeni başkanı belirlemek için yaptıkları seçimde Demirci 15 ve Güven 4 oy aldı.

İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Demirci, görevi devraldığı Şaban Çelik'e hizmetleri için teşekkür ederek, tek amaçlarının Kırşehir'in ilçeleri ve köylerine yeni hizmetler kazandırılması olduğunu ifade etti.

Yatırım ve hizmetlerin devam etmesi için çalışacaklarını vurgulayan Demirci, şöyle devam etti:

"Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi ve kaliteli şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışıyla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki İl Genel Meclisi üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde tüm enerjimizi Kırşehir'imizin sorunlarının çözümüne ayıracağız. Bu görevi bana layık gören başta partime, tüm teşkilat ve yönetimlerimize, İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, önceki başkan Çelik'e teşekkür plaketi takdim etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç da Demirci'ye yeni görevinde başarı diledi.

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