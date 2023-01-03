Kırşehir Belediyesinin kültür ve taziye evi tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bağbaşı Mahallesindeki kültür ve taziye evini tamamladıklarını bildirdi.
Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, 14 mahalleye 14 kreş ile kültür ve taziye evleri taahhütlerinden birini daha yerine getirdiklerini ifade etti.
Bağbaşı Mahallesindeki kültür ve taziye evini tamamladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Bağbaşı Kültür ve Taziye Evi, mahallemize yakışan bir mekan oldu. Alt kattaki sosyal donatıları, lavabosu, mutfağı, tuvaleti ve salonları ile üst katta ise bir müze şeklinde büyük ustalarımız Muharrem Ertaş'a, Çekiç Ali'ye, Neşet Ertaş'a yakışır hale getirerek halkımızın kullanımına sunacağız. Daha önce Bahçelievler ve Hızırağa mahallelerinde taziye ve kültür evlerini halkın hizmetine sunduk. Şu anda da Yenice Mahallesindeki kültür ve taziye evimizin ihalesi bitti ve yer teslimini yaptık, seneye de burasını bitireceğiz."