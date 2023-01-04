MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden OSB'nin genişlemesiyle ilgili açıklama

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KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yeni arsaların tahsis edilmesiyle 141 hektarlık genişleme sağlanacağını bildirdi.

Öz, yazılı açıklamasında, yeni yapılan otoban bağlantı yolunun OSB'ye çok büyük değer kazandırdığını hatırlattı.

OSB'nin genişlemesiyle ilgili verilen müjde nedeniyle büyük bir sevinç yaşadıklarını vurgulayan Öz, Kırşehir'e yeni istidam alanları oluşturacağını, yapılacak yeni fabrikaların değer katacağını ifade etti.

Genişleme çalışmalarıyla kentin katma değer oluşturma potansiyelinin de artacağına işaret eden Öz, şunları kaydetti:

"İlimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sunacak olan Organize Sanayi Bölgesi, 141 hektarlık genişleme sağlayacak. Daha güçlü ve daha modern fabrikalarla dünya ekonomisinde Ahiliğin başkenti Kırşehir kabuğunu kıracaktır. OSB'nin genişlemesi müjdesi vesilesiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli'ye, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'a, OSB Başkanı Süleyman Eraslan'a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."



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