Kırşehir'de "matematik seferberliği" çalışmaları devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, öğrencilere yönelik "matematik seferberliği" faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca "her yerde matematik" anlayışıyla hazırlanan Matematik Seferberliği Projesi kapsamında Kırşehir'deki farklı okullarda faaliyet yürütüldüğü ifade edildi.
Matematik dersinin öğreniminin kolaylaştırılması ve öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, proje kapsamında Kırşehir'deki okullarda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, öğretmen eğitiminin dijital platformu gibi uygulamaların yaygınlaştırıldığı aktarıldı.
Matematik seferberliği ile il genelinde öğretmen, öğrenci ve okul bazlı başarı hikayelerinin oluşturulmasının da hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Okullarda matematik koridorları oluşturulması amaçlanmış, okullarda matematik köşeleri yaygınlaştırılmıştır. Öğrencilerin bu seferberlik sürecine uyum sağlamaları için yaz okulları, destekleme ve yetiştirme kursları, seçmeli matematik uygulamaları dersi ve matematik ile ilgili ders dışı çalışmaların amacına uygun işlenmesi sağlanmıştır. Özellikle küçük yaşlardaki öğrencilerde ritim duygusu için matematik ile ilgili müzik, drama gibi etkinlikler düzenlenmiş, geliştirilecek dijital içeriklerde matematiğe daha fazla yer verilmesi sağlanmıştır."