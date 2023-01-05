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Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrencilere OSB'de staj imkanı

AA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler için Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) staj imkanı için iş birliği yapılacak.

Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrencilere OSB'de staj imkanı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler için Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) staj imkanı için iş birliği yapılacak.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ile bir araya geldi.

Üniversitede gerçekleştirilen ve yabancı uyruklu öğrencilerin de katıldığı toplantıda konuşan Kurt, üniversite sanayi iş birliklerinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

KAEÜ'nün katma değer sağlayacak projeler üretme gayreti içinde olduğunu vurgulayan Kurt, "Ancak üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin ticarileşmesi ve ülke ekonomisinde bir değer olarak yer alabilmesi için sanayimiz ve sanayicimizle iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Böylelikle bilime AR-GE'ye verdiğimiz değer öğrenci stajları ve istihdamla kendini gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Eraslan da yabancı uyruklu öğrencilere staj ve istihdam amaçlı yapılan iş birliğini önemsediklerin aktardı.

Toplantıda, yabancı uyruklu öğrencilere OSB'de staj imkanı sağlanması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

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