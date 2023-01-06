Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödüllü yazılımını 4 üniversite daha kullanmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödüllü yazılımını 4 üniversite daha kullanmaya başladı

AA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödüllü yazılımını 4 üniversite daha kullanmaya başladı

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından verimlilik alanında ikincilik ödülü alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı", dört üniversite tarafından kullanılmaya başlandı.

KAEÜ'nün 2015 yılında başladığı kalite sürecinde geliştirdiği sistem, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na alındı.

Sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca, yazılımı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın'da gerçekleştirilen 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde ikincilik ödülünü aldı.

Ödüllü sistem, Bandırma Onyedi Eylül, Yozgat Bozok, Kayseri ve Muş Alparslan üniversiteleri tarafından satın alınarak kullanılmaya başlandı, bir üniversite ile görüşmeler sürüyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, önemli bir ihtiyaç olan sistemi geliştirerek Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Sistem ile iş süreçlerini mantıksal olarak planlamayı, takip etmeyi ve delile dayandırmayı amaçladıklarını belirten Karakaya, yaklaşık yedi yıl önce kalite süreciyle başladıkları bu çalışmalarında Ahilik değerleri ve prensiplerini referans aldıklarını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ödül almanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını vurgulayan Karakaya, "Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2016 yılında akredite edilen iş akışlarının geliştirilmesiyle elde ettiğimiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, hem kalite anlamında bir güvence sistemi hem de teknoloji ve sanayi bakımından verimlilik garantisi olarak üniversitemize büyük bir onur kazandırmıştır." dedi.

- Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi olarak ilgi görüyor

Sistemin hem üniversitelerden hem de farklı kamu kurumlarından talep aldığını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu sistem yükseköğretim kurumlarında bir kalite güvence sistemi olarak yaygın şekilde ilgi görmektedir. Dört üniversiteye döner sermayemiz üzerinden bu sistemi satarak bu üniversitelerde kalite güvence sistemi oluşturmak için destek vermiş bulunmaktayız. Bu, sadece yükseköğretimde uygulanacak bir sistem değil, aynı zamanda üretimin bütün mantıksal aşamalarını kontrol edip, üründe mükemmelliği sağlıyor. Aynı zamanda sanayi ve teknolojinin de kendi sahasında üretim ve verimliliği artırmak için kullanacağı güçlü bir yazılım."

Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumsal akreditasyon programı kapsamında Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin kalite sürecinde bu tür bir sisteme ihtiyaç duyacağını sözlerine ekledi.

- Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Kalite güvence sistemi olan ve her iş ve oluşu kayıt altına alarak şeffaf bir uygulama sunan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, sahip olduğu özellikleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında kalite süreçlerinin gerektirdiği tüm işlemlerin kanıta dayalı olarak takip edilmesini sağlıyor.

Sistem, kalite yönetimi, idari süreçler, eğitim süreçleri, paydaş ilişkileri, tedarikçi değerlendirme, akreditasyon, müşteri ilişkileri, kalite faaliyetleri, risk yönetimi, kamu kurumları yönetimi alanlarında kullanılıyor. Dünyada yaygın olan Windows, Mac, IOS, Android, Linux gibi işletim sistemleri tarafından da desteklenen sistemde, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle stratejik faaliyet planı, süreç, risk, paydaş ilişkileri, iyileştirme faaliyetleri ve memnuniyet yönetimleri gibi birçok modül bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kırşehir Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın ...
Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrencilere OSB'de staj imkanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrencilere OSB'de staj ...
Kırşehir'de "matematik seferberliği" çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de "matematik seferberliği" çalışmaları ...
Başkan Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü alanını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü alanını inceledi
Kırşehir OSB'nin genişlemesiyle istihdama katkı yapması bekleniyor
YEREL HABERLER Kırşehir OSB'nin genişlemesiyle istihdama katkı ...
MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden OSB'nin genişlemesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden OSB'nin genişlemesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.