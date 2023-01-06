Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödüllü yazılımını 4 üniversite daha kullanmaya başladı

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KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından verimlilik alanında ikincilik ödülü alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı", dört üniversite tarafından kullanılmaya başlandı.

KAEÜ'nün 2015 yılında başladığı kalite sürecinde geliştirdiği sistem, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na alındı.

Sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca, yazılımı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın'da gerçekleştirilen 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde ikincilik ödülünü aldı.

Ödüllü sistem, Bandırma Onyedi Eylül, Yozgat Bozok, Kayseri ve Muş Alparslan üniversiteleri tarafından satın alınarak kullanılmaya başlandı, bir üniversite ile görüşmeler sürüyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, önemli bir ihtiyaç olan sistemi geliştirerek Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Sistem ile iş süreçlerini mantıksal olarak planlamayı, takip etmeyi ve delile dayandırmayı amaçladıklarını belirten Karakaya, yaklaşık yedi yıl önce kalite süreciyle başladıkları bu çalışmalarında Ahilik değerleri ve prensiplerini referans aldıklarını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ödül almanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını vurgulayan Karakaya, "Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2016 yılında akredite edilen iş akışlarının geliştirilmesiyle elde ettiğimiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, hem kalite anlamında bir güvence sistemi hem de teknoloji ve sanayi bakımından verimlilik garantisi olarak üniversitemize büyük bir onur kazandırmıştır." dedi.

- Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi olarak ilgi görüyor

Sistemin hem üniversitelerden hem de farklı kamu kurumlarından talep aldığını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu sistem yükseköğretim kurumlarında bir kalite güvence sistemi olarak yaygın şekilde ilgi görmektedir. Dört üniversiteye döner sermayemiz üzerinden bu sistemi satarak bu üniversitelerde kalite güvence sistemi oluşturmak için destek vermiş bulunmaktayız. Bu, sadece yükseköğretimde uygulanacak bir sistem değil, aynı zamanda üretimin bütün mantıksal aşamalarını kontrol edip, üründe mükemmelliği sağlıyor. Aynı zamanda sanayi ve teknolojinin de kendi sahasında üretim ve verimliliği artırmak için kullanacağı güçlü bir yazılım."

Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumsal akreditasyon programı kapsamında Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin kalite sürecinde bu tür bir sisteme ihtiyaç duyacağını sözlerine ekledi.

- Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Kalite güvence sistemi olan ve her iş ve oluşu kayıt altına alarak şeffaf bir uygulama sunan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, sahip olduğu özellikleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında kalite süreçlerinin gerektirdiği tüm işlemlerin kanıta dayalı olarak takip edilmesini sağlıyor.

Sistem, kalite yönetimi, idari süreçler, eğitim süreçleri, paydaş ilişkileri, tedarikçi değerlendirme, akreditasyon, müşteri ilişkileri, kalite faaliyetleri, risk yönetimi, kamu kurumları yönetimi alanlarında kullanılıyor. Dünyada yaygın olan Windows, Mac, IOS, Android, Linux gibi işletim sistemleri tarafından da desteklenen sistemde, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle stratejik faaliyet planı, süreç, risk, paydaş ilişkileri, iyileştirme faaliyetleri ve memnuniyet yönetimleri gibi birçok modül bulunuyor.

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