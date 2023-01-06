Kırşehir'de emekliler lokali hizmete girdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı emekliler lokali hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Selahattin Ekicioğlu, merkez Çarşı Cami yanında faaliyete geçen lokali ziyaretinde emeklilerle sohbet etti.

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Söz konusu bölge belediyenin hissesi olan dükkanlardı, buraları istimlak ettik ve emekliler lokalini şehrin merkezinde konforlu, kışın sıcak, yazın da serin bir şekilde emeklilerimizin ve yaşlılarımızın kullanacağı bir mekan olarak hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ekicioğlu, diğer semtlerde de emeklilerin dinleneceği benzer mekanları açmayı planladıklarını kaydetti.



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