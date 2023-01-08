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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı

AA

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 3. olağan kongresi gerçekleştirildi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 3. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin Divan Başkanlığı'nı İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu yaptı.

Mevcut başkan Müfit Göçen ile Mustafa Oklaz'ın yarıştığı seçimde 472 delege oy kullandı.

Göçen 381 oy alarak yeniden İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı seçildi. Oklaz ise 91 oy aldı.

Güven tazeleyen Göçen, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, 2023 seçimlerinde başarılı olup Kırşehir'den milletvekili çıkararak oylarını arttırmak istediklerini, bunun için çok fazla çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Nuri Araz ve Tuncay Polat, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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