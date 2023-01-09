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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Buhara yapımı tamamlanan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunu inceledi

AA

Vali Buhara yapımı tamamlanan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunu inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yapımı tamamlanan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunu inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ve 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş, Vali Buhara'ya bilgi verdi.

Buhara, ziyarette yaptığı açıklamada, son aşamasına gelen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunu incelediklerini belirterek, "Varsa eksikleri görmek ve bu eksikleri tamamlamak amacıyla bugün buradayız. Tüm çalışanlarımıza görevlilerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplam 869 dönümlük alana inşa edilen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Y Tipi ve S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, jandarma taburu, lojman, sağlık birimi, sosyal tesis, ısı merkezi, mutfak ve fırın bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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