Kırşehir'de 10 Ocak Çalışanlar Günü etkinliği

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, gazetecilerle bir araya geldi.

Ahi Basın Birliği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda düzenlediği toplantıda konuşan Buhara, basının toplumun kalkınması ve gelişmesinde önemli işlevi olduğunu söyledi.

Vali Buhara, "Basının varlığını önemli buluyoruz. Halkın bilgilendirilmesi noktasında da çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

Kırşehir'in Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunu vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Kırşehir, özel potansiyeli olan tarihi ve kültürel değerleriyle yetişmiş insan kalitesinin olduğu bir il. Şehrin kalkınması ve gelişimi için bir bütün olarak çalışmalar yürüteceğiz. OSB, Hükümet Konağı, hastane gibi konularda önemli aşamalara gelindi. Kırşehir'de tarihi Cacabey Medresesi'nin tefrişatı tamamlandı. Kırşehir, Anadolu'nun parlayan yıldızı olacak. Bu gelişimde herkesin bir emeği var."

Milletvekili Kendirli de AK Parti'nin her zaman basın mensuplarının yanında olduğunu dile getirerek, "Doğru haber ile halkın bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Mesleki anlamda basının güçlenmesi ve hayatiyetini devam ettirmesi için yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu

Ahi Basın Birliği adına konuşan Hasan Eraslan da gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeden öz veri ile işlerini yaptığına işaret ederek, "Bizler, görevimizi mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren kuruluşlar olarak kamuoyunun doğru bilgilenmesine gayret gösteriyoruz." dedi.

Öte yandan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da mesaj yayımlayarak basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



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