Bakan Özer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Özer, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını seçen Bakan Özer, çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" karesine oy verdi.

Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar için Anadolu Ajansına teşekkür eden Bakan Özer, "Spor, haber ile çevre ve yaşamda öne çıkan fotoğrafların görünürlüğünü artırma, aynı zamanda da gazeteciliğin daha güçlü hale gelmesine katkı sunmaktadır." dedi.

Sporda, Bursa'dan 7 yaşındaki engelli bir sporcunun azmini içeren fotoğrafı seçtiğini belirten Bakan Özer, "Engelleri olmasına rağmen fedakar şekilde engel tanımadan spora, yaşamın akışına devam edebilme cesareti gösterebildiği için gerçekten çok önemli bir fotoğraf olarak gördüm." diye konuştu.

Haber kategorisinde "TOGG'un ilk yolculuğu"nu tercih ettiğini vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"2022 yılında Türkiye'nin en önemli haberi, ilk yerli ve milli aracın üretilmesi ve artık görücüye çıkması, fabrikanın tüm dünyaya tanıtılması. Türkiye'nin üretim kapasitesini artırması bağlamında sembolik bir anlamı var. Sadece bir araç üretimi değil, aslında psikolojik yapabilirlikle ilgili, yapamamazlıkla ilgili tüm o çekinceleri, dalgalanmaları ortadan kaldıran bir kararlılığın, tüm 'yapamazsınız' iddialarına rağmen Türkiye'nin iradesini ortaya koyarak üretim kapasitesini artırmaya yönelik çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sadece bir araç değil, onunla ilgili tüm yan sanayilerin gelişimiyle Türkiye çok daha güçlü noktaya gidecektir."

Çevre-yaşam kategorisinde ise "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafını seçtiğini anlatan Bakan Özer, "Çevre ve yaşamda ise fedakar bir öğretmenimizin köy köy dolaşarak çocukların yaşam becerilerini güçlendirmeyle ilgili o fedakarlığı gösteren güzel bir görüntü var. Öğrenciler hilal şeklinde sıraya dizilmişler, öğretmenin anlattığı masalları, fenle ilgili yeni yaklaşımları dinliyorlar. Bu da bir eğitimci olarak gerçekten yaşamla çevre arasındaki bağlantıyı kullanma anlamında çok sembolik bir anlamı var. Onun için de o fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı.

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