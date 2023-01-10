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Milli Eğitim Bakanı Özer Kırşehir'de konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer Kırşehir'de konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık. 2023 yılının ilk üç ayında tüm kullanılmayan köy okullarını açacağız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'e gelen Bakan Özer, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özer, Kırşehir'in okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde gayet başarılı bir süreçle yönetildiğini söyledi.

Özer, Kırşehir'de Milli Eğitim Bakanlığının 330 milyon liralık yatırımının 2023 yılında 710 milyon liraya çıkartıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde neler var? Anaokullarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biliyorsunuz en öncelik verdiğimiz alanlar 2022 yılında, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına yükseltmek vardı. Bu bağlamda 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapmayı hedeflemişken 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk. Beş yaşındaki okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkarttık. Bu yatırımlardan Kırşehir de nasibini aldı. Biraz önceki değerlendirme toplantısında gördük. Beş yaştaki okullaşma oranı Kırşehir'imizde yüzde 99'a yükselmiş. Dört yaştaki okullaşma oranları da yüzde 59'a çıkmış."

- Köy yaşam merkezleri açılacak

Bakan Özer, Kırşehir'e 2 yeni ilkokul yapacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her noktasında okulların en güvenli mekanlar olmasını sağlamak için güçlendirme çalışmalarına büyük öncelik veriyoruz. Kırşehir'de de bu sene 22 okulumuzun güçlendirilmesiyle ilgili süreçleri tamamlayacağız. Yine okullarımızın çatısı, ıslak zeminleriyle ilgili eksiklikleri büyük onarımlarla hızlı şekilde gidereceğiz. Bir diğer projemiz biliyorsunuz köy okullarını açıyoruz. Köy okullarının sadece anaokulu, ilkokul olarak değil, aynı zamanda o köyde iskan eden vatandaşlarımızın, yetişkin insanların da tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, istihdama yönelik becerilerini güçlendirecek şekilde yeni kurslar almasına imkanı verecek halk eğitim merkezlerini inşa ederek, köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık. 2023 yılının ilk üç ayında tüm kullanılmayan köy okullarını açacağız. Bu kapsamda Kırşehir'de şu ana kadar 8 tane köy yaşam merkezi açmışız, 25 tane ilave köy yaşam merkezini açarak 33 tane köy yaşam merkezimizi hem köydeki çocuklarımızın hem de köydeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kırşehir'in beklediği en büyük müjdelerden bir tanesini, şehir merkezindeki 200 yatak kapasiteli uygulama otelini Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçe planına aldıklarını da aktaran Özer, uygulama otelini hızlı şekilde yapıp hizmete sunacaklarını ifade etti.

- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bakan Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayıp kendisini takip eden gazetecilere çiçek verdi.

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getiren Özer, "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın doğru haberi hızlı şekilde alması için fedakar şekilde çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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