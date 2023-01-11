Kırşehir'de ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, insanların kelimelerle düşünüp, kelimelerle kendisini ifade edebildiğini anımsatarak, kelimelerin en temel kaynağının kitap olduğunu dile getirdi.

Vali Buhara, "Kırşehir'de yeni ceza infaz kurumunun hazırlığının son aşamasındayız. Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde ceza infaz kurumu yapıldı, hizmete açılacak. Dolayısıyla bu kitap kampanyası Kırşehir için önem arz ediyor. Özellikle tüm kurum amirlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, burada üzerine düşeni yapacaktır. Tüm kurumların haricinde biz valilik olarak 500 kitap bağışlayacağız." dedi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün de ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin ve verimli şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulduğunu söyledi.

Ülkedeki ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 milyon 330 bin yayın bulunduğunu ve 2022 yılı itibariyle hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu kütüphanelerinden 2 milyon 126 bin 271 kitap ödünç aldığını vurgulayan Aygün, "Kütüphanelerin etkin kullanımı ve daha fazla kitaba erişim sağlanması için Adalet ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında 2019 yılında iş birliği imzalanmıştı. Bu protokol ile halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına erişim imkanı sağlanmıştır. Protokol imzalandığı günden bu yana 600 bin 960 kitap ödünç alınmıştır. 2021 yılında ise ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası düzenlenmiş, ülke genelinde 256 bin 376 kitap toplanmıştır. Kırşehir'de ise 2 bin kitap toplanmıştır. Bu yıl ise 'Kitap iyileştirir' sloganı ile başlatılan kampanyamız 15 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Nuri Araz ise kitap kampanyasına kendilerinin de destek olacağını ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde bağış standı kurulduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Buhara, Başsavcı Aygün ve il protokolü ile Kırşehir Adliyesi çalışanları, kitap bağışlayarak kampanyaya destek oldu.



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