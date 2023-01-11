Ankara'dan Kırşehir'e gelen muhtarlar kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

KIRŞEHİR (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinden Kırşehir'e gelen 40 muhtar kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Çankaya'daki 40 muhtar için düzenlenen gezi programı, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve yanında bulunan Japon Bahçesi'yle başladı. Daha sonra Kırşehir Kent Park'ı gezen muhtarlar, Ahi Evran Camisi ve Külliyesi'ne geçti. Konuklara, ziyarette Ahi Evran Veli ve Ahilik kültürü tanıtıldı.

Burada muhtarla buluşan Vali Buhara, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu, aynı zamanda Aşıkpaşa, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaşı Veli, Şeyh Edebali, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi değerli isimlerin yaşadığını, kentin nüfus büyüklüğüne göre ciddi insan yetiştiren bölge olduğunu anımsattı.

Buhara, "Kırşehir eğitimde marka şehir olarak tanımlanıyor. Üniversite sınavları ve diğer sınavlarda da Türkiye'de genelde ilk üçe giren bir kentiz. Dolayısıyla eğitime ve kültüre önem veren bir ilimiz. Çankaya Kaymakamlığımız döneminde bütün muhtarlarımızla çok yakın çalışmıştık. Onlar bizi, biz de onları çok severiz. Bugün de sağ olsunlar, Ahi şehri Kırşehir'imizi ziyarete geldiler. Bu vesile ile de Ankara ile Kırşehir arasında da bir dostluk köprüsü bir gönül köprüsü oluşturacağız, muhtarlarımız da bu işin bir başlangıcını yapacaklar. Umuyoruz ki onlar bizim kültür elçilerimiz olacaklar. Kırşehir'i en iyi ve güzel şekilde anlatacaklardır." dedi.

Geziye katılan muhtar Sibel Kılıç, Kaman'daki Japon Bahçesi ile Kent Park ve Ahi Külliyesi'ni çok beğendiğini, çevresindekilere kenti ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını söyledi.

Muhtarlar, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ni de ziyaret edecek.

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