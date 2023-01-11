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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ Rektörü Karakaya'dan kalite vurgusu

AA

KAEÜ Rektörü Karakaya'dan kalite vurgusu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kaliteyi bugünün Ahilik uygulaması olarak gördüklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin 2022 yılına ilişkin kalite süreciyle ilgili toplantı Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Karakaya, önceliklerinin her zaman öğrenciler olduğunu, mezun öğrencilerin yüksek öğretimden sonra hayata daha iyi tutunuyorsa 'Kaliteli bir iş yaptık, sonucu değiştirdik ve süreçten memnunuz.' diyebileceklerini vurguladı.

Karakaya, "Üniversitemizde kaliteyi kurum kültürü haline getirmek için de çaba gösterdik. Kaliteyi bugünün Ahilik uygulaması olarak görüyoruz. Ahi Evran-ı Veli'nin ismi ile müsemma üniversitemizde kaliteyi Ahilik anlayışı olarak yeniden insan üzerinde gerçekleştirmeyi hedefledik." sözlerini kullandı.

Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de kalitenin Ahilik mirası ile örtüşen insan merkezli bir yönetim sistemi felsefesi olduğunu hatırlatarak, KAEÜ'nün kalite modellerini tüm birimlerinde uygulayıp, Ahilik değerine özgü kurumsal kalite kültürü oluşturduklarını ifade etti.

Toplantı, birim temsilcilerinin raporlarını sunmaları ile devam etti.

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