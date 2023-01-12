Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022'de 1 milyon 76 bin hasta tedavi edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon 76 bin hastanın tedavi dildiği bildirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, yazılı açıklamasında, teknik ve personel yönünden geliştirilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl yoğun bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılında 1 milyon 76 bin hasta tedavi edildi. Bu hastaların 701 bin 367'si polikliniklerden, 375 bin 150'si ise acil servisten hizmet aldı. Hastanemizde 2022 yılı içerisinde toplam 18 bin 900 ameliyat yapıldı. Yatan hasta sayımız ise 27 bin 544 oldu. Ayrıca hastanemizde 741 doğum gerçekleşti."

Güneş, 2022 yılında 179 bin 112 dijital röntgen, 55 bin 365 tomografi, 45 bin 927 MR, 52 bin 939 ultrason, 21 bin 503 ekokardiyografi, 3 bin 551 mamografi, 3 bin 709 kemik denstrometri çekimi yapıldığını da aktardı.

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