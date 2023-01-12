Kaman Gençlik Merkezi'nin bilgisayar kursuna 24 öğrenci katılıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin becerilerini artırmak için açılan bilgisayar kursunda 24 öğrenci eğitim görüyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kaman Gençlik Merkezi'nde farklı alanlarda kurs düzenleniyor.

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve becerilerini artırmaları için açılan temel bilgisayar kursuna 24 öğrenci devam ediyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin de destek verdiği kursla ilgili bilgi veren usta öğretici Özkan Ocak, "Temel bilgisayar kullanımı kursumuza iki bölümde toplam 24 öğrenci katılıyor. Kursu başarıyla bitiren öğrencilerimize sertifika veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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