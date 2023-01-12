Türkiye'nin arpa ihtiyacının yüzde 4'ü Kırşehir'den karşılanıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Türkiye'nin arpa ihtiyacının yüzde 4'ünün Kırşehir'den karşılandığını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitenden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinin tarımsal öğretimin başlamasının 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği çevrim içi toplantıya katılan Seçen, "Kırşehir'de Tarım ve Uygulamaya Konulan Projeler" konulu sunum yaptı.

Kırşehir'in geniş meralara sahip olduğunu vurgulayan Seçen, il genelinde 2 milyon 600 bin dekarlık alanda çiftçilik yapıldığını ifade etti.

Kentte doğru ekipmanlarla bilinçli tarım yapıldığını vurgulayan Seçen, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayımız iyi seviyede. Türkiye'nin arpa ihtiyacının yüzde 4'ünü Kırşehir sağlıyor ve 2 milyon 600 bin dekarlık alanda çiftçilik yapılıyor. Sıkıntılarımız ise köylerde genç nüfus azalıyor, katma değeri artacak ürünlere yönelmek gerekli ve kısıtlı su kaynaklarımız var." ifadelerini kullandı.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya da tarımsal öğretime geçişin 1846 yılında başladığını ve ziraat fakültelerinin tarıma önemli katkı sunduğunu aktardı.

Fakültelerinin gıda, tarım ve hayvancılık alanında nitelikli iş gücü talebinin karşılanmasına yönelik yaptığı çalışmaların önemli olduğunu, kendilerinin de tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olduklarını vurgulayan Kazankaya, Türk tarımının gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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