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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaman'da milli eğitim yardımcı personeline öfke ve stres yönetimi eğitimi

AA

Kaman'da milli eğitim yardımcı personeline öfke ve stres yönetimi eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görevli yardımcı personele öfke ve stres yönetimi eğitimi verildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli psikolojik danışman Gazanfer Kürşat Pehlivan tarafından verilen eğitime Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev alan yardımcı personel, servis şoförleri ve kantin çalışanları katıldı.

Eğitimde stresin oluşma sebepleri ve davranışlara etkileri, günlük yaşamda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ile öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin önüne geçilebileceğine değinildi.

Stres anında rahatlamak için yapılan egzersizlerin gösterildiği eğitimde, katılımcılarla rahatlama egzersizi de yapıldı.

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