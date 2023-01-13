Kırşehir'de boynuna soba kapağı takılan köpek kurtarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir köpeğin boynuna takılan halka şeklindeki soba kapağı belediye personeli tarafından çıkarıldı.
Sarıuşağı Mahallesi'nde sokakta boynunda soba kapağı ile dolaşan köpek gören vatandaşlar kapağı çıkarmaya çalıştı.
Köpeğin sürekli kaçması nedeniyle vatandaşlar kapağı çıkaramayınca belediyeden yardım istedi.
Mahalleye gelen belediye ekibi, köpeği yakalayarak soba kapağını çıkardı.
Ekiplere yardımcı olan mahalle sakinlerinden Çavuş Gök, köpeği sahiplenerek tedavisi için veterinere götürdü.