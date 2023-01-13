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Hirfanlı Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı Sosyal Tesisleri ihaleyle kiralanacak

AA

Hirfanlı Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı Sosyal Tesisleri ihaleyle kiralanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan Savcılı Plajı Sosyal Tesisleri için kiralama ihalesi düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki 90 bin metrekarelik alana sahip tesislerin kullanım ihalesinin 2 Şubat Perşembe günü açık teklif usulüyle yapılacağı belirtildi.

Tesisin Ankara'ya 155, Kırşehir merkeze 59 ve Kaman'a 23 kilometre mesafede olduğu ifade edilen açıklamada, yaz-kış kullanım imkanı bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tesiste 1322 metrekarelik kulanım alanına sahip yaklaşık 750 kişi kapasiteli restoran, 1 kilometre uzunluğunda plaj ve kumsal, iş yerleri, 1500 metrekare otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeşil alanlar, yüzme havuzu, piknik masaları ve kamelyalar, basketbol ve plaj voleybolu sahası, çocuk oyun alanları, mescit, bebek bakım odası gibi birimlerin yer aldığı kaydedildi.

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