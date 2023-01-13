AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarını değerlendirdi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Ünsal, yaklaşık 2 yıldır Kırşehir'in gelişmesi ve gerekli yatırımları alması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ulaştırmadan ve eğitime her alanda Kırşehir'in yatırım aldığını anlatan Ünsal, sahada yaptıkları ziyaretlerle de halkın talep ve şikayetlerini dinlediklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı hedefinde Kırşehir'in de yerini aldığını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"STK, basın temsilcileri, kamu kuruşları ve yerel yönetimlerle istişare ve planlı bir çalışma ile Türkiye Yüzyılı için hazırlık yapıyoruz. Şehrimiz bizlerin döneminde yapılan her türlü hükümet yatırımından da payını alıyor. Bizler de eksikleri görerek giderme yolunda çalışma yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı ile Hükümet Konağı sorununu, Milli Eğitim Bakanlığı ile şehrimize yapılan eğitim yatırımlarında gerekli ödenekleri alarak eksiklikleri tamamlıyoruz. 20 yıl önceki aşk ile Türkiye Yüzyılı'na hazırız."

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci ve partililer katıldı.

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