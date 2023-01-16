2. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'na 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek

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KIRŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan, çocukların ve gençlerin Ahiliği yakından tanımaları için Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'nın ikincisini düzenlediklerini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk milletinin genlerinde var olan yiğitlik, adalet, dayanışma, yardımlaşma gibi özellikleri ile İslam ve fütüvvet ahlakını yoğurarak insanlığa sunduğu bir medeniyet hareketi olduğunu ifade etti.

Ahi Evran Veli'nin kurduğu eğitim sisteminde yetiştirdiği insanlar ile idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askeri ve ticari bir model oluşturduğunu, bu modelde ahlakı da kurumsallaştırarak insanlığa adil bir sistem örneği sunduğunu vurgulayan Çalışkan, Ahiliğin kapitalizmin kıskacında ve yeni bir düzen arayışı içindeki insanlık için bir ümit, bir örnek ve model olacağına gönülden inandıklarını belirtti.

Bu inançla çocukların ve gençlerin Ahiliği yakından tanımaları için 2. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'nı başlattıklarını aktaran Çalışkan, "Yarışma için son başvuru tarihimiz 30 Haziran 2023'tür. 6-11 yaşları arasındaki ilkokul öğrencileri resim, 10-15 yaşları arasındaki ortaokul öğrencileri resim, masal ve öykü, 14-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri ise resim, deneme ve şiir kategorilerindeki eserleri ile yarışmalara başvurabilecektir. Detaylı bilgi www.ahievran.org internet sitemizde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, yarışmada dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini kaydetti.

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