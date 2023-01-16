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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 150 kilometre yol asfaltlandı

AA

Kırşehir'de 150 kilometre yol asfaltlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 150 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısını tamamladıkları birçok noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atıl vaziyetteki asfalt plent tesisini işler hale getirdiklerini aktaran Ekicioğlu, "Bugüne kadar yol yapım çalışması için dokunulmayan pek çok bölgede vatandaşların mağduriyetini gidererek rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması gereken bölgelerde 310 bin 852 metrekarelik satıh kaplama işlemi gerçekleştirdi, 132 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı ve şehir merkezindeki yaklaşık 88 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuştu." ifadelerini kullandı.

Soğuk asfalt çalışması kapsamında da 62 kilometre uzunluğunda yolun asfalta kavuşturulduğunu belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Böylece sıcak asfalt ile toplamda 150 kilometrelik yol asfaltlandı. Sıcak ve soğuk asfalt serim işlemi 2023'te daha da artırılacak. Kırşehir Belediyesi olarak altyapı ile üstyapı çalışmalarına da önem veriyoruz. Amacımız Kırşehir'i daha modern ve örnek bir şehir kimliğine kavuşturmaktır. Bu kapsamda 400 bin metrekarelik alana kilit parke serimi gerçekleştirildi. Ayrıca önümüzdeki sezon için yapılan ihaleyle 400 bin metrekarelik alana da kilit parke serim işlemi gerçekleştirilecek."

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