Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerinde 613 sentetik ecza ele geçirilen M.K. ve E.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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