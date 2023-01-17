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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 25 yeni köy yaşam merkezi açılacak

AA

Kırşehir'de 25 yeni köy yaşam merkezi açılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, il genelinde 25 yeni köy yaşam merkezi açılacağını bildirdi.

Alpaslan, Kırşehir Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, kentin eğitim potansiyeli ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 10 Ocak'taki Kırşehir programı kapsamında İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldığını hatırlatan Alpaslan, 710 milyon liralık yatırım müjdesi verdiğini anımsattı.

Kırşehir'in eğitim yatırımlarında iyi bir yerde olduğunu ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kırşehir'e toplamda 710 milyon liralık yatırım müjdesi verdi. Bu Kırşehir'in belki de bir yılda aldığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Bu yatırımlar içinde 5 anaokulu, 2 ilkokul, 1 uygulama otelimiz var. 25 tane daha yeni köy yaşam merkezi açacağız. 8 tane köy yaşam merkezimiz var. Toplam 33 köy yaşam merkezi olacak. 22 okulumuzda da güçlendirme yapılacak. Bununla ilgili de hiçbir ödenek problemimiz yok. Yaz tatilinde bu güçlendirmeleri tamamlayacağız."

Kırşehir'de 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilere 379 bin 928 ders kitabı ve 309 bin 560 yardımcı kaynak dağıtıldığını belirten Alpaslan, 6 Şubat'tan itibaren merkez ve ilçelerde 15 bin öğrenciye ücretsiz yemek verileceğini dile getirdi.

İl genelinde kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını anlatan Alpaslan, 2021 yılında 116 bin 789 olan kütüphanelerdeki kitap sayısının 2022'de 422 bin 46'ya çıktığını, öğrenci başına düşen kitap sayısında yüzde 261 artış yaşandığını aktardı.

Alpaslan, hayat boyu öğrenme kapsamında 2021 yılında açılan kurs sayısının 803'den 1713'e çıkarıldığına işaret ederek, toplam kursiyer sayısının da 40 bini geçtiğini kaydetti.

Aile Okulu Projesi kapsamında Kırşehir'de 3 bin 390 aileye eğitim verildiğine vurgu yapan Metin Alpaslan, okul öncesi okullaşması oranının 3 yaşta yüzde 20, 4 yaşta yüzde 59 ve 5 yaşta yüzde 99 olduğunu ifade etti.

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