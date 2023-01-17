Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden olağanüstü genel kurul açıklaması

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, olağanüstü genel kurulu gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Kılıçaslan, 2021 yılında yapılan genel kurulda yönetime aday olup kaybeden bazı üyelerin Kırşehir Adliyesi önünde açıklama yaparak olağanüstü kongre istediği yönündeki haberleri üzüntü ile karşıladıklarını ifade etti.

Yönetimde herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurgulayan Kılıçaslan, ilgili mevzuata göre derneğin genel kurulunun 3 yılda bir yapıldığını dile getirdi.

Olağanüstü genel kurulu gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını, Yönetim Kurulunca gayrimenkul alıp satma, tüzükte tadilat yapma gibi çok önemli bir faaliyet durumunda ancak bunun gerçekleştirilebileceğini aktaran Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurul toplantıları derneğimizin tüzüğü gereği 3 yılda bir ekim ayında yapılır. En son olağan genel kurulumuz 2020 yılının ekim ayında yapılması gerekirken Kovid-19 salgını nedeniyle 25 Mart 2021 tarihinde yapılmış, seçimde şahsım ve yönetimim şehit ailelerinin oluruyla seçimi kazanmıştır. 25 Mart 2021 tarihinde yapılan ve demokrasinin tecelli ettiği seçimlerimize gölge düşürme uğraşları beyhude bir çabadır. Derneğimiz demokratik ortamda, resmi tarihinde seçimlerini gerçekleştirecektir. Aday olmak isteyen her üyemize destek sunmak bizim görevimizdir. Asli görevimiz ise şehitlerimizin emaneti aziz bildiğimiz aileleri fitne ve fesattan korumaktır."

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