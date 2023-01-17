Malatya'daki 2 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 2 sanık yeniden yargılanıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin davada ikişer kez müebbet hapis cezası verilen 2 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kırşehir'de yeniden yargılanmaya başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce ikişer kez müebbet hapis cezası alan tutuklu sanıklar Ö.S. ve A.S. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada, sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, önceki duruşmalarda verdikleri ifadeleri tekrarladı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemeleri üzerine duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki ilkokulda 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Olayla ilgili tutuklanan 5 sanıktan C.K, tahliye edilmişti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. ve H.S'ye iki kişiyi öldürmek suçlarından ikişer kez müebbet, bir kişiyi yaralamaktan 1 yıl 2'şer ay hapis, tutuksuz sanık C.K'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, davayı müebbet hapis cezası alan 2 sanık yönünden bozarak yeniden yargılanmalarını kararlaştırmıştı.

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