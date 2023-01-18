Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Öztürk seçildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Bahamettin Öztürk yeniden seçildi.

Kooperatifin 68. Olağan Genel Kurulu, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Bahamettin Öztürk, genel kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alarak göreve seçildi.

Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2021 yılındaki kongreden bugüne kadar büyük yol kat ettiklerini belirtti.

Kooperatifin 2021 yılında 653 esnafa 70 milyon 477 bin, 2022 yılında 1061 esnafa 180 milyon 906 bin lira kredi dağıttığını vurgulayan Öztürk, "2020 yılında 169 milyon lira olan kredi plasmanımız 2022 yılı itibari ile 277 milyon 500 bin liraya ulaşmıştır. Kredi limitimiz 210 bin liradan 325 bin liraya yükselmiştir. Kooperatifimiz üye sayısını 3 bin 305 kişiye çıkararak bölgesindeki en büyük kooperatifler arasına adını yazdırmıştır." dedi.

Esnafın kooperatif kredileri haricindeki diğer kredi, teşvik ve hibelerden de yararlanmasına yardımcı olduklarını belirten Öztürk, "Sorunlarımızı benim de yönetimlerinde bulunduğum üst kuruluşlarımız aracılığı ile gerekli mercilere ulaştırıyor, çözüm üretilmesini istiyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri haline gelen sigorta primlerindeki adaletsizlik için her kapıyı çalıyoruz." diye konuştu.

Genel kurula Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, oda başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



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